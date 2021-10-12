Гарибашвили заявил, что продолжит посредничество между Баку и Ереваном



Визит в Ереван был «очень успешным», Грузия продолжит активную роль посредника между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам в Батуми.

«Как вы знаете, моя инициатива — начать сотрудничество в регионе и создать новую платформу, в рамках которой мы, три страны, начнем тесное сотрудничество, и Грузия, и мы играем большую роль в этом процессе. Мы уже создали успешный прецедент посредничества в июне, когда благодаря моим непосредственным усилиям и, естественно, по договоренности с лидерами Азербайджана и Армении нам удалось освободить пленных, а также передать карты Азербайджану. Я очень активен в этом направлении», — заявил премьер-министр Грузии.