Супермен станет бисексуалом в новом комиксе DC

В издательстве DC Comics сообщили, что в новом выпуске комикса Супермен будет бисексуалом. Об этом пишет Variety со ссылкой на пресс-релиз DC.

Девятый выпуск цикла «Супермен: Сын Кал-Эла» появится в продаже 9 ноября. В нем сын оригинального супергероя Кларка Кента и его возлюбленной Лоис Лэйн будет встречаться с журналистом Джеем Накамурой. Этот роман поможет Джону Кенту справиться с депрессией из-за необходимости постоянно спасать мир. Согласно пресс-релизу, история разворачивается в основной сюжетной линии Вселенной DC.

«Я всегда говорил, что всем нужны герои, и что каждый достоин увидеть себя в этих героях. Я благодарен DC и Warner Bros за то, что они разделяют эту идею», — заявил автор текста к комиксам «Супермен: Сын Кал-Эла» Том Тэйлор.