Талибы отказались заниматься вопросом предоставления прав женщинам

«Талибан» отказался заниматься вопросом о предоставлении прав женщинам на работу и образование и заявил, что решать эту проблему будут исламские богословы. Об этом сообщил заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забиулла Муджахид, передает Sputnik.

Представитель талибов отметил, что женщинам тоже нужна работа, однако руководство Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание талибов) не будет заниматься этим вопросом. «Руководство передало этот вопрос на рассмотрение исламским улемам», — указал Муджахид.

Чиновник также заявил, что тема прав женщин будет обсуждаться в ближайшее время. Он фактически опроверг предыдущие заявления радикальной группировки, гарантирующие возвращение девочек в учебные заведения в ближайшее время.