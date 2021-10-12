Ким Чен Ын раскритиковал США и Южную Корею за враждебные действия

Глава КНДР Ким Чен Ын подверг США и Южную Корею критике за дестабилизацию обстановки вокруг укрепления военного потенциала Северной Кореи, сообщает информационное агентство ЦТАК.

«Наш враг — это сама война, а не определенная страна или силы, такие как Южная Корея или США. Однако наши мирные усилия ни в коем случае не означают, что мы отказываемся от права на самооборону», — заявил Ким Чен Ын.

Он также указал на проведение Соединенными Штатами и Южной Кореей совместных учений, назвав это проявлением враждебных намерений со стороны Вашингтона.

«Соединенные Штаты часто говорят о том, что не имеют враждебных намерений в отношении нашей страны, однако поведение Вашингтона идет вразрез с его словами», — считает Ким Чен Ын.