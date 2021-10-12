Иран начинает новые крупные военные учения

Об этом заявил один из иранских командиров, сообщает агентство Tasnim.

По его словам, предстоящие учения направлены на повышение боевой готовности, усиление способности ПВО страны к сдерживанию агрессии вероятного противника.

Командование намерено оценить эффективность отечественных систем ПВО для противодействия различным угрозам, отработать действия против радиоэлектронной борьбы и кибератак, а также улучшить координации между армией и различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции.

На учениях будут применены современные технологии защиты от высокоточных боеприпасов, крылатых ракет, а также дронов и самолетов-невидимок.