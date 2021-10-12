Карапетян и Шойгу обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, стороны обсудили ряд актуальных вопросов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства Армении.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества в сфере обороны, армяно-азербайджанской пограничной ситуации и региональной безопасности», — уточнили в пресс-службе Минобороны Армении.

Встреча глав Минобороны России и Армении прошла 11 октября в Москве. Подробности переговоров Шойгу и Карапетяна пока не приводятся.