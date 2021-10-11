У принца Уильяма и Кейт Миддлтон были проблемы в отношениях

Принц Уильям и Кейт Миддлтон столкнулись с серьезными проблемами в отношениях за несколько лет до свадьбы и даже расстались на время из-за недопонимания, рассказала эксперт Кэти Николл.

Публикации о романе Миддлтон и принца Уильяма появились в британской прессе в 2005 году, а примерно через два года после этого стало известно, что пара распалась. Причиной разрыва стало то, что принц вернулся к службе в армии.

«Я думаю, Кейт загнала его в угол. Мне кажется, она хотела еще каких-то обязательств. Уильям усердно работал в армии, был очень занят. Им становилось все труднее проводить время вместе»,— сказала Николл, слова которой приводит «Газета.ру» со ссылкой на Express.

Однако после недолго расставания принц Уильям и Кейт Миддлтон воссоединились, а после и сыграли свадьбу. Минувшей весной пара отметила десятилетие супружеской жизни. Супруги воспитывают троих детей.