Король Иордании одобрил перестановки в правительстве

Король Иордании Абдалла II издал в понедельник декрет, в котором одобрил перестановки в правительстве во главе с премьер-министром Бишером аль-Хасауном. Как сообщило агентство Petra, в состав кабинета введены восемь новых чиновников, в том числе две женщины, а на пост министра промышленности и торговли перемещен Юсеф аль-Шамали, который ранее возглавлял министерство труда, передает ТАСС.

Иорданский монарх принял присягу новых членов правительства и поблагодарил тех, кто был отправлен в отставку. Ключевые посты в кабинете сохранили за собой прежние министры. Так главой МВД королевства остался Мазен Фарайя, а министром иностранных дел и по делам экспатриантов — Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, оборонным ведомством по-прежнему руководит сам премьер.

С октября прошлого года, когда король Иордании Абдалла II назначил своего бывшего политического советника Бишера аль-Хасауна премьер-министром, перестановки в его кабинете проводятся в четвертый раз. Предыдущие изменения были проведены в марте после утверждения парламентом представленного кабинетом госбюджета на 2021 финансовый год. Тогда в состав кабинета вошли пять новых министров.