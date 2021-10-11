Продажа популярных моделей сумок Chanel будет лимитирована

Модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок — «Classic Flap Bag» и «Coco Handle». С октября каждый покупатель сможет приобрести лишь по одной сумке этих моделей в год. Об этом, согласно информации «Медузы», пишет южнокорейское деловое издание Hankyung со ссылкой на сообщение Chanel.

View this post on Instagram Публикация от Marie 𖤥 Toulouse — Provence (@lebeguin_)

Также введены лимиты на покупку небольших изделий из кожи, в число которых входят кошельки, клатчи, поясные сумки. Покупатели смогут приобретать не больше двух одинаковых товаров из этой категории в год.

Hankyung не уточняет, распространяются ли новые лимиты на покупателей со всего мира или только из Южной Кореи. Ранее сообщалось о существовании лимитов на покупку сумок в других странах, в частности, во Франции и в США. Официально модный дом такие ограничения не афишировал.

Введение лимитов на покупку товаров Chanel связано с желанием бренда повысить их эксклюзивность, а также с деятельностью перекупщиков на рынке люксовых товаров.

Chanel — один из самых популярных французских модных домов. Его сумки, как и сумки модного дома Hermes, считаются в том числе объектом инвестиций с хорошим потенциалом для последующей перепродажи.

По неофициальным данным, С 1990 по 2021 год сумка «Classic Flap Bag» в среднем размере подорожала с 1150 до 7800 долларов. Сумка «Coco Handle» в среднем размере стоит больше пяти тысяч долларов.

Модный дом Chanel не меньше трех раз повышал цены на свою продукцию с начала пандемии коронавируса.