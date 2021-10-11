Фонд Гейдара Алиева открыл павильон в Китае

В парке культуры «Древние поселения» города Бэнбу Китайской Народной Республики начал функционировать павильон «Окно в азербайджанскую культуру», созданный Фондом Гейдара Алиева, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Именно азербайджанский павильон стал первым из ограниченного числа зарубежных национальных павильонов, который открылся в парке. В павильоне представлены ковры и паласы, образцы искусства из меди, декоративно-прикладное искусство и искусство шебеке, украшения, национальные костюмы, музыкальные инструменты, а также издания Фонда об азербайджанской культуре, истории, современному развитию нашей страны, национальные сувениры. Кроме того, среди экспонатов демонстрируются бюст великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, скульптуры из цикла «Харыбюльбюль», «Гыз галасы» и «Газели», имитация наскальных рисунков Гобустана.

На стенде «I love Baku» посетителям представлены различные сувениры об Азербайджане. На мониторах, установленных в павильоне, демонстрируются видеоролики о нашей культуре, истории и современной архитектуре, престижных международных мероприятиях, проводимых в Азербайджане. По достигнутому соглашению, азербайджанский павильон будет работать на долгосрочной основе, и миллионы гостей парка культуры «Древние поселения», одного из крупнейших туристических проектов Китая, смогут ежегодно получать информацию об азербайджанской культуре.

11 октября заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВНС), член Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Ван Чен, руководящие лица провинции Аньхой и города Бэнбу, представители дипломатического корпуса в Китае побывали в азербайджанском павильоне, открытом в парке «Древние поселения».

Отметим, что парк культуры «Древние поселения», заложенный вокруг озера Лонджи в городе Бэнбу, представляет собой крупный культурный проект, занимающий территорию в 333 гектара. На территории построено 450 зданий в стиле традиционной китайской архитектуры, в том числе аналогичные храмы, которые занимают особое место в истории и культуре Китая. В парке посажено около 10 тысяч редких видов деревьев. «Парк древних поселений», получающий поддержку со стороны правительства провинции Аньхой и города Бэнбу, играет роль исторического, культурного и экологического музея. В парке будут представлены не только павильоны, посвященные китайской культуре, различным регионам страны, китайским историческим деятелям и известным художникам, но и культуре различных народов.