В Кении объявили о слоновьем беби-буме

В Кении провели первую национальную перепись дикой природы. По ее итогам специалисты объявили о слоновьем беби-буме, пишет «Моя планета» со ссылкой на Travel+Leisure.

В 2020 году на территории Кении родились более 200 слонят. Секретарь кабинета министров Кении по туризму и дикой природе Наджиб Балала назвал это «подарком от COVID-19»: это дает надежду в самые тяжелые времена.

«Информация, полученная в ходе переписи, будет способствовать программе по охране природы и туризма, а также инструментам для сохранения популяций», — заявил Балала.

Слоновий беби-бум в стране отпразднуют церемонией по присвоению животным имен и «усыновлению» появившихся на свет слонят. Под усыновлением имеется в виду финансовая помощь животным. Например, Африканский фонд дикой природы дал имя одному из появившихся в 2020 году слонят и пожертвовал $5000. Спонсоры будут регулярно получать информацию о своих подопечных.

В целом прошедшая перепись показала, что популяция слонов увеличилась на 12%, жирафов — на 49%. В переписи использовались данные, полученные три года назад, и те, что появились после переписи.