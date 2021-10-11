Оппозиция не будет поддерживать Саакашвили

Оппозиционные партии Грузии отказываются участвовать в акции в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили 14 октября.

Отмечается, что свое участие не примет партия «Лело для Грузии». Их позицию также разделили «Граждане» и «Гирчи».

Представитель партии «Граждане» Леван Иоселиани заявил, что его партия не присоединится ни к одной из акций, организованной «Единым национальным движением».

«Партия «Граждане» не примет участия ни в одном из митингов, организованных «Национальным движением» и поддерживающими его партиями. Это митинг определенной партии в поддержку своего лидера. У них есть право проводить его», — приводит его слова «Спутник».

Окончательное решение пока не приняли в партии «Стратегия Агмашенебели». По словам члена партии Пааты Маджгаладзе, данный вопрос обсудят на собрании.