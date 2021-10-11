Путин предложил обсудить взаимодействие на постсоветском пространстве

Обсудить взаимодействие на постсоветском пространстве в преддверии саммита Содружества Независимых Государств предложил президент России Владимир Путин.

Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.

«У нас 15 октября состоится саммит СНГ, в этой связи хотел бы с вами поговорить и посоветоваться по некоторым аспектам нашего взаимодействия с партнерами, друзьями, союзниками на постсоветском пространстве, с государствами Содружества независимых государств», — сказал президент Путин (цитата по «Спутнику»).

Саммит СНГ состоится в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре сообщил, что Путин планирует лично посетить мероприятие.