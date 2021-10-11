Азербайджан представил свой туристический потенциал на «Expo 2020 Dubai»

11 октября на международной выставке «Expo 2020 Dubai» началась неделя азербайджанского туризма.

В рамках недели, организованной Центром Гейдара Алиева, в национальном павильоне Азербайджана состоятся различные мероприятия.

Как говорится в сообщении Государственного агентства по туризму, в первую очередь Государственным агентством по туризму и Бюро по туризму Азербайджана на выставке были представлены возможности агро- и гастрономического туризма Азербайджана.

Принявший участие в мероприятии генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид отметил, что выставка, которая продлится до марта, является важной платформой для презентации многочисленных туристических возможностей Азербайджана. Он сообщил, что до конца марта 2022 года в национальном павильоне пройдет цикл мероприятий, посвященных пропаганде Азербайджана.

На открытии состоялась также презентация объединяющей в себе агро-гастро туристический потенциал Азербайджана национальной туристической продукции «Корабль вкуса» международного проекта «Slou Fud», реализуемого при финансовой поддержке Европейского Союза.

Отметим, что Азербайджан представлен на международной выставке «Expo 2020 Dubai» национальным павильоном, дизайн которого выполнен по тематике «Семена будущего». Павильон Азербайджана расположен на продолжительном участке выставки.

В интерактивных электронных средствах в национальном павильоне представлены видеоролики об истории, географии, культуре, современном искусстве Азербайджана и др. Кроме того, предоставлена информация об устойчивом развитии и инновациях Азербайджана в экономической и социальной сферах, а также о созидательных работах, проводимых на землях, освобожденных от оккупации под руководством Президента Ильхама Алиева в результате 44-дневной Отечественной войны.

В рамках недели туризма пройдут также презентации под заголовком «От полупустыни до густых лесов», повествующая о туристическом потенциале южного направления, охватывающего Баку, Лянкяран и Лерик, под заголовком «С самой нижней точки до самой высокой», охватывающая северное направление – Баку, Хызы, Губа и Гусар, под заголовком «Древние следы, восхитительные панорамы», охватывающая северо-западное направление – Баку, Шамахы, Исмаиллы, Габалу, под заголовком «Лечебная природа, вдохновляющая история» — охватывающая западное направление – Баку, Гянджу, Нафталан и Гейгель.

Отметим, что выставка, начавшаяся 1 октября, продлится до 31 марта 2022 года.