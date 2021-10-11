Муж подал в суд на жену, споткнувшись дома об ее туфли

Джон Уолворт из Огайо, США, подал в суд на свою жену Джуди из-за инцидента, когда он упал с лестницы, споткнувшись об туфли супруги, пишет Oddity Central.

В результате падения мужчина получил множественные переломы и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Как рассказал пострадавший, он заплатил за лечение $80 000. Более того, Джон утверждает, что потерял еще около $18 000 из-за незапланированного больничного. Желая возместить потери, Уолворт обратился к адвокату и подал иск в суд.

Во время дачи показаний Джуди рассказала, что всегда оставляет туфли в одном месте и не видела, как упал Джон. Поэтому женщина не может быт уверенной, что Уолворт споткнулся именно об ее обувь.

«Если бы мистер Уолворт смотрел под ноги, он бы легко увидел эти туфли на полу», — прокомментировал инцидент адвокат Джуди.

Однако закон оказался не на стороне мужчины. Коллегия судей согласилась с доводами адвоката и ответчика, отклонив иск Джона. Как уточняют журналисты, супруги все еще живут вместе.