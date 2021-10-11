Чавушоглу призвал к реформированию ООН



В современном мире масштабы неравенства ширятся. По данным ООН, негативные последствия неравенства ощущают на себе уже более 70 процентов населения планеты.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обращаясь к участникам конференции стран-членов Движения неприсоединения (ДН) в Белграде, передает «Анадолу».

Форум, посвященный 60-летию Движения неприсоединения (ДН), был организован в сербской столице при активном участии действующего председателя организации — Азербайджана.

По словам Чавушоглу, одним из факторов, способствующих углублению неравенства в мире, остается пропасть в технологическом развитии государств.

Глава турецкой дипломатии напомнил о призыве Анкары к реформированию структуры Совета безопасности ООН. «Мы неоднократно заявляли, что судьбы мира не могут вершить пять стран-постоянных членов СБ ООН. Необходима новая глобальная система, с более широким охватом и участием стран в структуре СБ ООН», — сказал Чавушоглу.

Глава дипломатии Турции подчеркнул, что политика стран должна отвечать благу всего международного сообщества. «Сегодняшний мир – это не миропорядок 1961 года. Холодная война осталась позади. Вызовы приобрели более запутанный характер. Мы поддерживаем усилия стран Движение неприсоединения, выступающих за более активное участие в системе миропорядка», — сказал Чавушоглу.

Турция с 2006 года не входит в состав ДН, а Мевлют Чавушоглу выступил на конференции в качестве единственного приглашенного «специального гостя».

ДН — международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания ДН считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась 1-я конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран.

В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. После состоявшегося в Баку 25-26 октября 2019 года саммита движения Азербайджан принял председательство в нем в 2019-2022 гг.