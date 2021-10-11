Гарибашвили «с полной ответственностью» заявил, что Саакашвили съел полкило меда

Голодающий человек не ест полкилограмма меда, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя вопрос о состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили.

Накануне вечером личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшилось и голодовка может его убить на фоне заболевания крови – талассемии, о котором ранее не сообщалось в СМИ.

«Когда человек заявляет, что голодает – то он не должен есть полкилограмма меда, и об этом я заявляю с полной ответственностью… Он лично купил с помощью собственной банковской кредитной карты семь банок меда и принял полкило меда. Исходя из этого, прекратите лгать и вводить общество в заблуждение», — сказал Гарибашвили журналистам.

Премьер повторил заявление тюрьмы о том, что за здоровьем Саакашвили следят квалифицированные врачи и его состояние удовлетворительное.

«Этот цирк и шоу, которые мы увидели за последний период, служат лишь одной цели, и это личное задание заключенного Саакашвили, поскольку они знают, что проиграют и второй тур, как-то поднять температуру и показать обществу, что якобы заключенный Саакашвили тяжело болен», — сказал Гарибашвили (цитата по «Новости-Грузия»).

Премьер также считает, что вернуться на родину Саакашвили убедили его однопартийцы.

«Одним из них был Вано Мерабишвили (министр внутренних дел и последний премьер в правительстве Саакашвили), который настоятельно убеждал его, что здесь ситуация насколько созрела, что никто не сможет помешать его возвращению. Как завершился авантюристический эксперимент этого человека, мы все хорошо увидели. Он очень просто оказался в тюрьме.

При этом больше всех его арест обрадовал господина Нику Мелия (нынешний председатель основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение»), который сегодня делает фарисейские заявления возле тюрьмы», — отметил Гарибашвили.