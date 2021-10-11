Премьер Израиля: Приключениям иранцев на нашей северной границе нужно положить конец

Израиль продолжит предпринимать действия, чтобы свернуть иранское военное присутствие в Сирии. С таким заявлением выступил в понедельник во время посещения Голанских высот премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

«Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Сирии и ее связями с Ираном. Мы будем продолжать действовать везде и всякий раз, когда это необходимо, по нашей инициативе и на ежедневной основе, чтобы свернуть иранское присутствие в Сирии. Им [иранцам] там нечего делать, их приключениям на нашей [Израиля] северной границе нужно положить конец», — распространила высказывания премьера его канцелярия.