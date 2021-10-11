В Нюрнберге призвали привлечь Лукашенко к ответственности



Международная правовая конференция «Преступления против человечества и признание Лукашенко террористом» открылась в понедельник в Нюрнберге. Трансляцию с мероприятия ведет у себя в Youtube оппозиционная белорусская организация “Народное антикризисное управление”.

На открытии мероприятия выступила по видеосвязи один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она призвала «делать все, чтобы восстановить верховенство закона в Беларуси» и обратилась к главам европейских стран с призывом помочь белорусам привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности.

В течение дня планируются выступления члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Павла Латушко и члена фракции СДПГ в городском совете Нюрнберга Дианы Либеровой.

От Европейского парламента выступят сопредседатель неформальной группы друзей демократической Беларуси в Европарламенте Андрей Халицкий и докладчик Европарламента по Беларуси Петрас Астравичус.

Глава белорусской правозащитной организации «Правовая инициатива» Виктория Федорова и директор Международного центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач проанализируют правовой аспект преступлений режима Лукашенко и расскажут об инструментах международного воздействия на виновных.

Председатель Белорусского женского фонда Вероника Цепкало поделится информацией о пытках и о механизме подачи исков в международных суд в Гааге.