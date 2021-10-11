В Куре обнаружено тело Кеннеди

На востоке Грузии убили 28-летнего гражданина Великобритании Томаса Кеннеди, сообщает «Sputnik Грузия».

По данным информагентства, Кеннеди был студентом одного из музыкальных колледжей. Он пересек границу Грузии 30 августа. Его тело нашел 8 октября в реке у одного из сел Горийского района пастух.

Следствие установило, что мужчина был избит и в бессознательном состоянии выброшен в реку Куру. Накануне гибели он выпивал в компании пятерых мужчин в одном из подземных переходов города Гори, а затем они переместились в бар, где между ними произошла ссора, которая и закончилась гибелью иностранца.