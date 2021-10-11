Гуттериш призвал к глобальной вакцинации



Миру необходим общий план глобальной вакцинации против коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

«Я давно пытаюсь протолкнуть план глобальной вакцинации, мы действительно хотим, чтобы все страны мира имели высокий уровень вакцинации», — сказал он в видеообращении на юбилейном заседании высокого уровня в честь 60-летия Движения неприсоединения в сербской столице Белграде.

Также по его мнению, следует решить проблемы списания долгов других стран, поскольку это «упростит ситуацию».