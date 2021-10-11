Задержанные в Турции по подозрению в шпионаже оказались выходцами из Чечни

Задержанные по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже в Турции россияне оказались выходцами из Чечни, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в турецкой полиции.

Собеседник агентства подтвердил, что все шестеро задержанных имеют российское гражданство. Он отметил, что иностранцы – выходцы из одного региона — Чечни. Правоохранительные органы Турции не дали никаких официальных комментариев.

Ранее полиция Турции задержала шестерых человек с паспортами Российской Федерации по подозрению в шпионаже. Операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. В ходе операции у задержанных изъяли оружие. Правоохранительные органы не успели выяснить, являются документы оригинальными или поддельными.