Раскрыта новая функция WhatsApp

Мессенджер WhatsApp работает над новой функцией для групп внутри приложения, сообщает XDA Developers.

В бета-версии WhatsApp журналисты обнаружили несколько новых строк кода, указывающих на работы по вводу функции под названием «Сообщество».

Судя по доступной в бете информации, функция «Сообщество» будет во многом совпадать с существующей функцией «Группы». Журналисты уверены, что речь идет не о переименовании функции «Группы», так как в бете присутствуют обе и в описании они указываются вместе.

По их мнению, функция «Сообщества» — создание собственных социальных сетей внутри мессенджера WhatsApp. Функция будет близка по значению к тому, как работают группы внутри соцсети Facebook. Сообщество сможет содержать в себе несколько групп, а также быть каналом для сообщений администраторов.