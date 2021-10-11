Давид Тоноян грозит Пашиняну рассказать «всю правду»

Команда адвокатов бывшего министра обороны Давида Тонояна распространила заявление, передает портал Aysor.am.

«Тоноян не признает предъявленное обвинение и ни при каких обстоятельствах не признает, поскольку его обвиняют в совершении деяния, которое он не совершал.

После освобождения от должности министра, Тоноян воздерживался от комментариев, учитывая государственную тайну, интересы национальной безопасности Армении и межгосударственных отношений. Сегодня Тоноян также ставит эти интересы выше собственных интересов и, владея большим объемом информации, не использует ее для своей защиты в общественном пространстве.

Тоноян уверен, что результаты экспертизы, проведенной лицами, имеющими специальные профессиональные знания, дадут аргументированные и объективные ответы на утверждения о «некачественном» и «не соответствующим техническим нормам» оружии и боеприпасах для Вооруженных сил Армении», — говорится в заявлении.

При этом упоминается, что Тоноян намерен бороться за справедливость и восстановление своей репутации», — говорится в заявлении.