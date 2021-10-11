Помпео и Нетаньяху посетили еврейские поселения на западном берегу Иордана



Экс-госсекретарь США Майк Помпео назвал оккупированный Западный берег реки Иордан «исконной родиной народа Израиля».

Об этом Помпео сказал в ходе посещения винодельного центра в еврейском поселении Псагот на западном берегу Иордана, передает «Анадолу».

Бывшего главу дипломатии США сопровождал экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Экс глава американского Госдепа рассказал о докладе, подготовленном в его бытность госсекретарем, согласно которому, США не рассматривают Израиль как оккупирующую силу на западном берегу. «Иудея и Самария (так называют евреи западный берег Иордана) является исконной родиной израильского народа»,- считает Помпео.

Бывший госсекретарь назвал Израиль демократической страной.

«Мы признали, что израильтяне — не оккупирующая нация, а Израиль — не страна апартеида»,- сказал бывший госсекретарь США.