Лидер Алжира обвинил Париж во лжи



Парижу следует раз и навсегда забыть колониальный период в Алжире. Об этом заявил президент африканской страны Абдельмаджид Теббун.

«Современный Алжир силен своей армией и опирается на гордый народ»,- сказал президент, передает «Анадолу».

По словам главы государства, возвращение отозванного посла Алжира в Париже к исполнению обязанностей зависит от уважения суверенитета, институтов и власти Алжира.

Теббун обвинил далее Париж во лжи, отметив, что цифры французской стороны по числу алжирцев, подлежащих депортации из Франции, не соответствуют действительности.

«Цифры, приведенные французским правительством относительно числа лиц, подлежащих депортации, не соответствуют действительности. Их всего 94 человека»,- отметил глава государства.

Теббун отметил, что Алжир принял депортацию 21 гражданина и решительно отказался от экстрадиции 16 лиц, предположительно связанных с терроризмом. Вместе с тем, процедуры в отношении остальных еще не завершены.

Президент напомнил, что Алжир привержен Соглашению о преференциальной миграции, подписанному с Францией в 1968 году.

В Париже должны относиться к Алжиру по-особенному, считает Теббун.

На прошлой неделе посол Франции в Алжире был вызван в МИД североафриканской страны.

Дипломату сообщили протест Алжира в связи с односторонним решением Франции сократить вдвое количество виз, выдаваемых алжирцам.

Позже поступили сообщения об отказе Алжира принять 7000 человек, которым французский суд предписал покинуть страну.