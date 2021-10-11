Азербайджанцы забили барашка для продолжающего голодовку Саакашвили

Жители грузинского села Муганло устроили акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом говорится в Telegram-канале издания «Sputnik Грузия».

Как сообщается, люди забили для политика барашка. Таким необычным способом они призвали его прекратить голодовку.

Граждане привезли мясо, мед, фрукты и другие гостинцы к зданию тюрьмы, в которой содержится бывший глава государства. Они отдали продукты участникам акции в поддержку Саакашвили.

Муганло (до 2014 года Йормуганло) — село в муниципалитете Сагареджо, где живет около 2,5 тысячи человек, в основном, этнических азербайджанцев.