В Сербии дали обещание соблюдать нейтралитет и не вступать в НАТО



Сербия при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет, не вступит в НАТО и не поддержит санкции против России, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин.

«Пока Сербией руководит президент Александр Вучич, и пока я в структурах безопасности, Сербия не станет членом НАТО, и мы очень строго будем заботиться о сохранении нашего военного нейтралитета», — заявил сербский министр агентству.

«Сербия никогда не поддержит санкции в отношении России или антироссийской истерии. История показала, что каждая русофобия является и сербофобией. Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию. Это уже не зависит от нас – такова закономерность», — подчеркнул глава МВД.