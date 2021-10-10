Зеленский освободил десятки военных

В Украине освобожден 31 участник боевых действий согласно указу о помиловании президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя Офиса президента Алена Вербицкая в Facebook.

«Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то, наконец, сможет пожать руку своему побратиму», – говорится в сообщении.