В Гватемале спасли 126 мигрантов

В Гватемале правоохранители спасли 126 мигрантов, которых бросили в запертом контейнере грузовика на обочине дороги. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 10 октября.

Указано, что мигрантов нашли накануне на рассвете между городами Нуэва-Консепсьон и Кокалес после того, как местные жители сообщили, что слышали крики внутри трейлера.

Местные власти полагают, что мигранты были оставлены контрабандистами, которым заплатили за то, чтобы они доставили их в США через Мексику. Более 100 из обнаруженных – выходцы из Гаити. Были также люди из Непала и Ганы.

Представитель полиции сказал: «Мы слышали крики и стуки, доносившиеся изнутри контейнера. Мы открыли двери и обнаружили внутри 126 человек без документов».

Офицеры оказали мигрантам первую помощь, прежде чем сопроводить их в приют, находящийся в ведении Гватемальского института миграции. Позже они будут доставлены обратно на границу с Гондурасом и переданы властям.