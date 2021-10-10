Саакашвили рассказал о своих отношениях с Ясько

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих отношениях с депутатом Рады Елизаветой Ясько. Пост, в котором он поделился подробностями своей личной жизни, бывший лидер государства опубликовал на своей странице в «Фейсбуке».

«На данный момент я вовлечён в гораздо более важную битву, чем моя личная жизнь. Однако, поскольку эта часть моей жизни также является областью интересов и по этой теме был задан ряд вопросов, я хочу вам ответить — все мои прошлые отношения закончились. Мы с Лизой долгое время назад связали наши жизни и уже много месяцев живём вместе как полноценные партнёры. Это история большой любви, и я чувствую себя счастливым человеком», — пишет Саакашвили.

Бывший президент также упомянул в сообщении свою законную супругу Сандру Руловс и призвал всех проявить к ней уважение. Он подчеркнул, что относится к ней с добротой и благодарен за совместную жизнь.