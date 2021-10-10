На Аляске выбрали самого толстого медведя

Восемь лет подряд в национальном парке Катмай на Аляске проводится Fat Bear Week: «неделя толстого медведя». В эти дни определялось самое упитанное животное: перед наступлением долгой и холодной зимы медведям требуется запастись жиром, и тот, кто справился с задачей лучше всех, становится победителем конкурса, уточняет Nat-geo.

Шуточное соревнование призвано привлечь внимание к экосистеме Бристольского залива. Этот регион — одно из немногих на планете мест, куда лосось массово приходит на нерест, и обилие рыбы позволяет популяции медведей процветать. Однако глобальное потепление и здесь вносит свои коррективы: в этом году сезон лосося начался позже, и животным пришлось искать дополнительные источники пищи. Затем, когда лосось наконец появился — оказалось, что уровень воды в реке Брукс выше обычного. Это сократило число мест, где звери привыкли ловить рыбу, и на немногих доступных участках разворачивались нешуточные сражения.

Победителя в конкурсе выбирали пользователи соцсетей.

Максимальное число оценок, 96064, получил медведь по кличке Отис 480. Он не впервые становится победителем: еще в 2014 году он завоевал главный приз в однодневном соревновании, затем признавался самым толстым медведем в 2016 и 2017 годах, и теперь он вернулся на эту позицию.

Его вес на этот раз не сообщается, но речь в любом случае идет о 600–700 килограммах — или даже больше. И это особенно удивительно с учетом особенностей Отиса: 25-летний зверь в этом году вышел из спячки позже обычного, был необыкновенно худым и с трудом ходил. У него стерты многие зубы, и притом ему пришлось конкурировать с молодыми и сильными соперниками. Выбрав его победителем, люди отдают дань его настойчивости и умению преодолевать даже самые серьезные проблемы.