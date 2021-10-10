Трагедия в Батуми сорвала проведение праздника «Тбилисоба»

В этом году в Тбилиси не будут проводить праздник «Тбилисоба» в связи с трагедией, произошедшей 8 октября в Батуми.

Напомним, в центре Батуми обрушился один из подъездов жилого дома, в результате погибли девять человек, из них трое несовершеннолетние.

Праздник в грузинской столице должен был состояться 24 октября, он посвящен сбору урожая. В прошлом году праздник из-за пандемии провели в телевизионном формате.

«По решению нашей команды, мероприятие, которым в этом году в телевизионном формате предусматривалось отметить «Тбилисоба», отменено. Выделенные же на его проведение 500 тыс лари (около $160 тыс) будут перечислены в Фонд помощи семьям погибших и пострадавших в трагедии в Батуми», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, которого цитирует «Вестник Кавказа».