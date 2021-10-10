Глава РКЦ подчеркнул важность единства христиан

Папа Римский Франциск напомнил в связи с 30-летием учреждения апостольской администратуры для католиков латинского обряда в России о важности единства христиан.

«В контексте восточной христианской традиции важно продолжать путь вместе с братьями и сестрами, не уставая просить о помощи Господа в более глубоком познании друг друга, шаг за шагом к достижению полного единства», — говорится в послании Франциска, которое приводит ТАСС.

Он отмечает, что учреждение апостольской администратуры «не означает лишь юридический акт и формальность». «Это больше момент для того, чтобы отдать дань памяти с благодарностью за благо Господа и всех братьев и сестер, которые поддерживали вас на вашем пути», — добавил понтифик.

Впервые Апостольская администратура Москвы как структура Римско-католической церкви была установлена в 1926 году в СССР.