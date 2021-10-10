Саакашвили нуждается в госпитализации

Личный врач бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья экс-президента голодающего в тюрьме с 1 октября, ухудшилось.

Кипшидзе отметил, что общался полчаса с тюремными врачами и медперсоналом «о том, как пережить эту ночь».

«Завтра я еще раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу», — приводит ТАСС слова личного врача Саакашвили.

Кипшидзе добавил, что Саакашвили продолжает худеть. По его словам, которые приводит РИА Новости, политик похудел больше чем на 14 кг, «никакой мед он не ест».

Кипшидзе также отметил, что у третьего президента Грузии редкое заболевание крови – талассемия, при котором категорически запрещено голодание. Его цитирует «Грузия онлайн».