Лукашенко проехал по полям на мотоцикле

Президент Беларуси Александр Лукашенко проехался на мотоцикле и осмотрел засеянные поля с озимыми и кукурузой. Запись с видео публикует Telegram-канала «Пул Первого».

На кадрах видно, как президент едет на мотоцикле по лесной дороге. «Ты знаешь, Коля, как в детстве называли эту дорогу?» — спрашивает он у своего спутника. Вероятно, главу государства сопровождал его младший сын Николай. Сначала Лукашенко осмотрел засеянные поля, а потом посетил поля с еще не собранной кукурузой.

В конце ролика президент пообщался на деревенском кладбище с пожилыми женщинами. «Ладно, идите, не болейте», — сказал он и попрощался. Ранее сообщалось, что Лукашенко вспомнил детство и поделился рецептом бутерброда с сахаром и грязью. По его словам, люди тогда питались «очень просто» и здорово, хоть их пища и «не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе».

