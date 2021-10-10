Ученые уточнили протяженность самой длинной в мире пещеры

Самая длинная в мире пещерная система обновила свой собственный рекорд длины. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Службу национальных парков США.

Мамонтова пещера находится в Кентукки, в одноименном национальном парке. Новый рекорд ее длины был поставлен после того, как геодезисты нанесли на карту дополнительные 13 километров проходов. Теперь ее измеренная длина составляет 676 километров.

Обновление карты пещерной системы было крупным мероприятием, выполненным волонтерами из Фонда исследований пещер (CRF) – некоммерческой группы из Кентукки, и другими местными жителями.

«Многие походы в пещеру даются очень тяжело. В ходе них приходится лазать, карабкаться по вертикальным стенкам, спускаться с обрывов, ползти в грязи и воде», – рассказала Карен Уиллмс, менеджер CRF.

Это не первый случай, когда система Мамонтовой пещеры «выросла». Она вошла в книгу рекордов в 1969 году, когда исследователи зафиксировали 105 километров проходов.

Затем, во время 14-часового исследования в сентябре 1972 года, спелеологи CRF обнаружили связь между системой Мамонтовой пещеры и системой Флинт-Ридж, после чего размеры Мамонтовой пещеры начали оценивать в 232 километра. В ходе следующих десятилетий ученые продолжили обнаруживать дополнительные проходы.