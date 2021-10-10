На особняки Тельмана Исмаилова нет спроса

Арбитражный суд Московской области утвердил новое положение о порядке реализации трех земельных участков площадью 5 гектаров в городе Апрелевке Наро-Фоминского района Москвой области с расположенными на них двумя коттеджами, принадлежащих бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, признанному банкротом в РФ и задержанному в начале месяца в Черногории.

Как следует из опубликованного определения суда, финансовый управляющий Исмаилова Валерий Кубелун планирует продать имущество на открытых торгах в форме публичного предложения с начальной ценой более 45,3 миллиона рублей. Это уже третья попытка реализовать недвижимость Исмаилова. Впервые, в марте, она выставлялась по цене более 201 миллиона рублей, затем в августе – за 90,6 миллиона, но оба раза заявок на торги не поступило. А всего за время банкротства Кубелун выявил имущество Исмаилова рыночной стоимостью около 404 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

По данным Федресурса, на торгах уже реализованы двухуровневая квартира площадью 349 квадратных метров в поселке Заречье Одинцовского района начальной стоимостью более 64 миллионов рублей (продана за 51 миллион), две квартиры – пяти- и шестикомнатная – общей площадью около 300 квадратных метров на Кутузовском проспекте в Москве начальной стоимостью более 88 миллионов рублей (проданы за 74 миллиона) и земельный участок в Сколкове площадью около 25 соток под застройку начальной стоимостью около 50 миллионов рублей (продан за эту же цену).

Кроме того, в материалах суда есть информация, что было, возможно, продано принадлежавшее Исмаилову здание во французском Антибе, находившееся в залоге у Deutsche Bank (Suisse), чье требование на сумму около 967 миллионов рублей включено в реестр требований кредиторов Исмаилова. Кубелун просил у подмосковного суда содействия в получении соответствующего подтверждения у суда Tribunal de premiere instance кантона Женевы, но суд решил, что управляющий может запросить информацию самостоятельно.

Арбитражный суд Московской области в марте 2017 года признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка из группы ВТБ. Задолженность перед банком превышала 17 миллиардов рублей (сейчас снизилась до 15,5 миллиарда).