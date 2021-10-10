Гарибашвили заявил, что обсудил с Пашиняном новую мирную инициативу

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках визита в Ереван обсудил с премьер-министром Армении мирную инициативу по Южному Кавказу. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Гарибашвили отметил, что переговоры с армянским коллегой были продуктивными. «Обсудили двустороннее сотрудничество, новую мирную инициативу на Южном Кавказе, и готовность Грузии к активному посредничеству для создания больших возможностей для устойчивого мира и развития в регионе», — отметил грузинской премьер.

Накануне некоторые детали визита Гарибашвили в Ереван обнародовала и пресс-служба правительства Грузии. В пресс-релизе также говорилось о перспективах мирной добрососедской инициативы.

Недавно премьер Грузии предложил Тбилиси в качестве платформы для переговоров Армении и Азербайджана, а президент Турции Эрдоган сообщил, что Гарибашвили передал ему предложение Никола Пашиняна о встрече.

Гарибашвили 29 сентября уже встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, напоминает «Спутник». Ранее глава грузинского правительства заявил, что основной темой обсуждения в ходе визита станет «мирная инициатива соседства».