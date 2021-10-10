Популяция коал в Австралии сократилась почти на треть

Численность коал в Австралии за три года сократилась на 30%. Об этом говорится в заявлении австралийского фонда защиты коал, выдержки из которого публикует «Корреспондент».

В Австралии обитает от 32 до 58 тыс. коал. В 2018 году их количество оценивали от 46 до 82 тыс. Численность животных сократилась во всех регионах Австралии, тенденций к увеличению их популяции сейчас нет, отметили специалисты.

Коалы вымерли на 47 территориях, лишь в регионе Майо проживает более 5 тыс. коал. В некоторых районах их насчитывается от пяти до 10 особей.

По словам главы австралийского фонда Деборы Табарт, это стало следствием лесных пожаров в 2019–2020 годах.

Среди причин уменьшения численности коал она также назвала засуху, аномальную жару и нехватку воды.

Смертельна для коал и расчистка земель для сельского хозяйства, строительства домов и добычи полезных ископаемых, добавила Табарт.

Профессор экологии Университета Флиндерса Кори Брэдшоу сказала, что ситуация с популяцией коал «ужасная». По ее словам, уже никто не спорит о том, вымрут ли животные. Сейчас обсуждается вопрос, когда это случится, заключила Брэдшоу.