Коротченко: Задача Пашиняна — выполнять Трехстороннее заявление, а он этого пока не делает

Ни один армянский генерал не застрелился по итогам проигранной войны — ни один! Сначала воровали из военного бюджета Армении, а потом драпали, называя это непрерывным «тактическим отступлением». Многие рожи отожрали — хоть прикуривай! Союзнички.

Сейчас хоть Пашинян начал уголовные дела возбуждать на своих воров-лампасоносцев.

Турция вошла на Южный Кавказ и усилила свои позиции только по одной причине — Армения проиграла войну. Значит Армения и есть главный виновник укрепления позиций Турции в регионе. И ей надо за этой предъявлять.

А то кричали что самые древние и что армия самая непобедимая — а в итоге 10 тысяч армянских дезертиров — это две полноценных дивизии сбежало с фронта. Не захотели воевать и гибнуть в боях, привели в регион Турцию.

Ну а если серьезно: почему Франция (с президентом которой Макроном Пашинян целуется в десны) ничего БЕСПЛАТНО для Армении не делает, а Россия должна?

Франция — братская для Армении христианская страна, но вот ведь ни одного евро просто так не дала.

Все пункты Трехстороннего заявления полностью отвечают национальным интересам России. Задача Пашиняна — выполнять Трехстороннее заявление, то есть действовать в интересах России. А он этого пока не делает.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко