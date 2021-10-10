Клиентам McDonald’s во Франции подают водопроводную воду в картонных стаканах

McDonald’s отказался от продажи воды в бутылках Evian и Badoit (группа Danone) в своих ресторанах во Франции и заменил ее на воду в картонных стаканах, которые считаются более экологичными, сообщает Rusbase со ссылкой на Le Figaro.

«Конец распространения пластиковых бутылок — это мировая премьера в нашего бренда. В среднем в ресторанах McDonald’s во Франции продавалось 75 млн бутылок. Это новое обязательство позволит избавиться от более 1000 тонн пластиковго мусора» — говорится в заявлении компании.

Однако, как выяснилось вода, которую продает McDonald’s, оказалось обычной водопроводной водой пропущенной через фильтр несколько раз. Об этом, в частности, стало известно благодаря рассказу менеджера одного из ресторанов.

На ситуацию обратил внимание заместитель мэра Парижа, который привел расчеты стоимости водопроводной воды в городе.

По его словам, цена такой воды составляет €0,003 за литр по сравнению с €7 за литр в McDonald’s. «Расчеты не очень хороши», — заявил он.