Ученые разобрались с происхождением японцев

Эксперты из Тринити-колледжа в Дублине выяснили, что современные японцы произошли от трех древних культур, а не от двух, как считалось ранее.

Считалось, что сегодняшнее японское население происходит от местных охотников-собирателей-рыболовов дзёмон, населявших архипелаг от 16 до 3 тысяч лет назад и прибывших позже фермеров яёй, которые жили на островах с 900 года до н. э. до 300 года н. э.

Исследователи секвенировали 12 древних геномов из костей людей, живших как до, так и после периода земледелия. По результатам анализа был обнаружен второй, более поздний приток восточноазиатских предков в Японию. Он произошел во время имперского периода Кофуна с 300 по 710 год нашей эры, когда в Японии возникла политическая централизация.

Эти находки подтверждаются несколькими археологическими свидетельствами появления новых крупных поселений в Японии в этот период, отметила команда.

«По мере того, как появляется все больше и больше древних артефактов, исследователи изучают все больше и больше о культурах периодов Дзёмон, Яёй и Кофун. Но до нашего исследования мы относительно мало знали о генетическом происхождении и влиянии сельскохозяйственного перехода и более поздней фазы формирования государства», — заявил Сигеки Накагоме, ведущий автор исследования. Его слова приводит Nat-geo со ссылкой на Daily mail.

Как пишут исследователи, теперь мы знаем, что предки японцев, происходящие от каждой фазы добычи пищи, внесли значительный вклад в формирование современного японского населения.

Анализ группы также определил, что дзёмон поддерживали небольшую численность населения около 1000 человек в течение нескольких тысячелетий, отколовшись от континентального населения около 20 000–15 000 лет назад. В этот период Япония становилась все более изолированной по мере повышения уровня моря, что привело к исчезновению связи с Корейским полуостровом.

«Люди дзёмон имели свой собственный уникальный образ жизни и культуру в Японии за тысячи лет до того, как в последующий период яёи начали выращивать рис. Наш анализ ясно показывает, что они представляют собой генетически отличную популяцию с необычно высоким сродством между всеми включенными в выборку особями — даже теми, которые различаются по возрасту на тысячи лет и были раскопаны в разных местах на островах. Эти результаты убедительно свидетельствуют о длительном периоде изоляции от остального континента.

Наше понимание сложного происхождения современных японцев еще раз показывает силу древней геномики в раскрытии новой информации о доисторических временах человека, которую нельзя было бы увидеть иначе», — пишет Накагоме.