В супермаркетах Нидерландов заработали «болтливые кассы»

Примерно в 200 супермаркетах Jumbo в Нидерландах откроют медленные кассы, на которых посетители смогут поболтать с кассирами. На этих кассах будет официально разрешено задерживаться подолгу и не торопиться с оплатой покупок.

Кассы называют Kletskassa, то есть «болтливая касса». Первая была открыта еще в 2019 году во Влеймене. Она пользовалась популярностью у покупателей, поэтому руководство сети супермаркетов решило распространить практику и на другие точки.

«Многие люди, особенно пожилые, могут чувствовать себя одинокими. Как семейный бизнес и сеть супермаркетов, мы играем важную роль в обществе. Наши магазины — это место встречи, а это значит, что мы можем что-то сделать, чтобы побороть одиночество. Kletskassa — всего лишь одна из тех вещей, которые мы можем сделать», — говорит управляющий директор Jumbo Колетт Клостерман ван Эрд. Его слова приводит «Моя планета» со ссылкой на Dutch News.

Инициатива сети супермаркетов входит в программу министерства здравоохранения Нидерландов по борьбе с одиночеством. В Нидерландах проживают около 1,3 млн человек в возрасте старше 75 лет. Более половины из них считают себя одинокими.

В Jumbo отмечают, что и сами сотрудники супермаркетов охотно общаются с посетителями и любят работать на «болтливых кассах». Кроме этого, в супермаркетах появились специальные зоны для общения, куда можно прийти попить кофе и познакомиться с соседями по району.