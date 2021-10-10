В Rosen Aviation предложили заменить иллюминаторы на виртуальные окна

Компания Rosen Aviation представила новый дизайн для салона самолета. Обычные иллюминаторы специалисты предложили заменить на виртуальные окна.

Виртуальные окна — это OLED-экраны, которые расположены в салоне самолета. Пассажиры будут видеть проекцию тех объектов, над которыми пролетает самолет, в высоком качестве. Пока что разработчики предлагают использовать виртуальные окна в частных самолетах, а затем распространить практику на первый класс в самолете и бизнес.

Идея не нова, отмечает «Моя планета» со ссылкой на CNN. В прошлом году нечто похожее представляла авиакомпания Emirates. Там в режиме реального времени на экраны в салоне самолета проецировалось то, что происходило за его пределами. Концепт также позиционировался как самолет без окон.

Специалисты отмечают, что возможность оказаться в самолете без окон может, мягко говоря, не понравиться людям с клаустрофобией.

Свою идею об использовании экранов вместо иллюминаторов Rosen Aviation объясняет тем, что эти технологии используются уже повсеместно, а также тем, что это дает преимущества с точки зрения структурной целостности самолета, его облегчения и изменения аэродинамики. Однако главная цель виртуальных экранов — сделать полет еще более приятным.