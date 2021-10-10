Коалиция «Вместе» выиграла парламентские выборы в Чехии

Центральное статуправление Чехии опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу.

Победителем выборов стала коалиция «Вместе».

Коалиция объединяет 3 либеральные партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалиция набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат.

Второе место заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.