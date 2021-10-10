Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП в Сочи

Автомобиль, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

По информации анонимного телеграм-канала «112», вечером 9 октября автомобиль Mercedes S 500, в котором в качестве пассажирки находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

В Volkswagen находились три человека. Один из них погиб на месте, второй умер в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии, пишет «Интерфакс». В пресс-службе отдела ГИБДД в Сочи сообщили о гибели пассажирки Volkswagen, отказавшись уточнять другие подробности.

В Mercedes, по данным «112», находилась Ксения Собчак и еще два пассажира. Они не пострадали и после ДТП уехали на такси в аэропорт. Как пишет RT, водитель Mercedes также не получил травм. Он подтвердил РЕН ТВ информацию об аварии.

Как cообщил «Подъем», автомобиль Mercedes Собчак не принадлежит, в командировках она всегда арендует машины с местным водителем. Сама телеведущая никак не комментировала аварию, ее представитель также отказался от комментариев.

В телеграм-канале Ксении Собчак появился пост о ДТП. По словам телеведущей, никто в машине не подгонял водителя. Сама она после столкновения потеряла сознание, получила сотрясение мозга и «многочисленные травмы», в частности, ушибы внутренних органов. Однако она отказалась от госпитализации в Сочи, так как «хотела к сыну и домой». «Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди. <…> Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными», — говорится в посте.