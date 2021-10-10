Страдания сородичей вызывают у мышей депрессию

Группа исследователей из Токийского научного университета обнаружила, что мыши, наблюдая за страданиями своих собратьев, сами впадают в депрессию.

Ученые провели эксперимент, в котором в небольшую клетку с мышью крупного размера поместили маленькую мышь — этим они вызвали раздражение большой особи, побуждая ее агрессивно защищать свое пространство. За этим наблюдала третья мышь, находящаяся в безопасности в собственной клетке.

Несмотря на то, что они не подвергались риску, у мышей-зрителей развились симптомы депрессии. Через 10 дней у них появились признаки ангедонии или неспособности испытывать удовольствие — ключевого симптома депрессии у людей.

«Если вы дадите мышам возможность пить сладкую или обычную воду, они почти всегда будут пить сладкую воду, потому что это более приятно. Но мышь, ставшая свидетелем социального поражения сородича, этого не делала, что указывает на снижение тяги к удовольствиям», — заявляет Акиёси Сайто, ведущий автор исследования.

Сайто сравнил таких мышей с «хикикомори» — молодыми людьми в Японии, которые настолько затворяются в домах своих родителей, что не могут работать или ходить в школу.

«Они не интересовались другими мышами, что необычно, поскольку мыши — существа общительные», — отметил Сайто, слова которого приводит Nat-geo со ссылкой на Dailymail.

Произошло также физиологическое изменение: новые нейроны у мышей-зрителей имели пониженную выживаемость в зубчатой ​​извилине, области гиппокампа, связанной с памятью и сенсорным восприятием.

Выживаемость нейронов стабилизировалась после того, как мышам дали антидепрессант флуоксетин, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, широко известный как прозак. Однако полного выздоровления не случилось. У некоторых мышей симптомы вернулись через несколько недель.

По словам ученых, эта так называемая «вторичная» депрессия может дать представление о том, как у людей возникают проблемы с психическим здоровьем и как их лечить. Это важно для понимания того, что лечение депрессии у людей не является быстрым решением, отметил Сайто.