Авиакатастрофа в Боливии

Шесть человек погибли в результате крушения самолета ВВС Боливии, на борту которого были сотрудники министерства здравоохранения.

Об этом сообщил президент страны Луис Арсе.

«Мы потрясены авиакатастрофой в [департаменте] Пандо, в которой погибли шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии», — написал глава государства в Twitter. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщил Минздрав, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения, «которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья». В результате происшествия также погибли двое пилотов, уточняет ТАСС.

По предварительным данным, самолет разбился вскоре после вылета из городка Риберальта. Специалистов должны были доставить в город Кобиха, откуда они планировали вылететь коммерческим рейсом в другой населенный пункт.