В Ираке совершено нападение на избирательный участок



Двое иракских военных пострадали в результате вооруженного нападения, совершенного на избирательный участок в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

«Неизвестные вооруженные лица открыли огонь из стрелкового оружия по избирательному участку в муниципалитете ас-Саадийя в провинции Дияла. В результате нападения пострадали двое военных», — заявил источник.

Источник добавил, что нападавшие скрылись с места преступления, армия занимается их поиском.

Избирательные участки открылись в Ираке в 07.00 по местному времени. Это первые с 2003 года досрочные парламентские выборы в стране. Совет представителей (парламент) состоит из 329 депутатов. Срок их полномочий — четыре года. На места в парламенте Ирака претендуют более 3240 кандидатов, в том числе 951 женщина. Зарегистрировано около 160 партий.

В связи с выборами власти Ирака закрыли все аэропорты и пограничные переходы. Иракские силы безопасности приведены в состояние повышенной боеготовности. По данным избирательной комиссии, в Ираке насчитывается свыше 25 миллионов избирателей при населении страны свыше 40 миллионов.